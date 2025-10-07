Cruise Masin Lerning Inhinyero Sahod

Ang Masin Lerning Inhinyero kompensasyon in United States sa Cruise ay mula $345K bawat year para sa L4 hanggang $724K bawat year para sa L6. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $569K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Cruise. Huling na-update: 10/7/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$345K
$200K
$117K
$28.1K
L5
$471K
$223K
$207K
$41K
L6
$724K
$263K
$401K
$59.5K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Cruise, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.