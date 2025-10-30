Direktoryo ng mga Kumpanya
Crocs
Crocs Rekruter Sahod

Ang average na Rekruter kabuuang kompensasyon in Russia sa Crocs ay mula RUB 807K hanggang RUB 1.13M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Crocs. Huling na-update: 10/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

RUB 875K - RUB 1.06M
Russia
Karaniwang Range
Posibleng Range
RUB 807KRUB 875KRUB 1.06MRUB 1.13M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Crocs?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Rekruter sa Crocs in Russia ay may taunang kabuuang bayad na RUB 1,127,659. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Crocs para sa Rekruter role in Russia ay RUB 806,860.

Iba pang Resources