Direktoryo ng mga Kumpanya
CRISIL
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Analista ng Pananalapi

  • Lahat ng Analista ng Pananalapi na Sahod

CRISIL Analista ng Pananalapi Sahod

Ang median na Analista ng Pananalapi kompensasyon in India package sa CRISIL ay umabot sa ₹1.09M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CRISIL. Huling na-update: 10/30/2025

Gitna ng Pakete
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Kabuuan bawat taon
₹1.09M
Antas
L01
Pangunahing Sahod
₹989K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹98.9K
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa CRISIL?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Analista ng Pananalapi mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Pananalapi sa CRISIL in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹7,787,842. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa CRISIL para sa Analista ng Pananalapi role in India ay ₹1,087,588.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa CRISIL

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Uber
  • Spotify
  • Stripe
  • Intuit
  • Netflix
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources