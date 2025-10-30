Direktoryo ng mga Kumpanya
Crestron
Crestron Manunulat ng Teknikal Sahod

Ang average na Manunulat ng Teknikal kabuuang kompensasyon in India sa Crestron ay mula ₹4.06M hanggang ₹5.92M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Crestron. Huling na-update: 10/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹4.67M - ₹5.32M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹4.06M₹4.67M₹5.32M₹5.92M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Crestron?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manunulat ng Teknikal sa Crestron in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹5,919,512. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Crestron para sa Manunulat ng Teknikal role in India ay ₹4,063,394.

