Cresta Rekruter Sahod

Ang median na Rekruter kompensasyon in Canada package sa Cresta ay umabot sa CA$396K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Cresta. Huling na-update: 10/30/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Kabuuan bawat taon
CA$396K
Antas
L3
Pangunahing Sahod
CA$146K
Stock (/yr)
CA$249K
Bonus
CA$0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
10 Mga Taon
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Cresta, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Rekruter sa Cresta in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$406,005. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Cresta para sa Rekruter role in Canada ay CA$395,539.

Iba pang Resources