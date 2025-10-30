Direktoryo ng mga Kumpanya
Cresta
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Prompt

  • Lahat ng Inhinyero ng Prompt na Sahod

Cresta Inhinyero ng Prompt Sahod

Ang average na Inhinyero ng Prompt kabuuang kompensasyon in United States sa Cresta ay mula $59.5K hanggang $84.9K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Cresta. Huling na-update: 10/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$68.2K - $79.9K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$59.5K$68.2K$79.9K$84.9K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Inhinyero ng Prompt mga submissions sa Cresta para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Cresta, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Prompt mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Prompt sa Cresta in United States ay may taunang kabuuang bayad na $84,942. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Cresta para sa Inhinyero ng Prompt role in United States ay $59,532.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Cresta

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Sure
  • Mozilla
  • Nylas
  • Collective Health
  • Zenefits
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources