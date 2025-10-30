Direktoryo ng mga Kumpanya
Creditas
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manager ng Produkto

  • Lahat ng Manager ng Produkto na Sahod

Creditas Manager ng Produkto Sahod

Ang average na Manager ng Produkto kabuuang kompensasyon in Brazil sa Creditas ay mula R$541K hanggang R$754K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Creditas. Huling na-update: 10/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

R$580K - R$683K
Brazil
Karaniwang Range
Posibleng Range
R$541KR$580KR$683KR$754K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Creditas?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa Creditas in Brazil ay may taunang kabuuang bayad na R$753,818. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Creditas para sa Manager ng Produkto role in Brazil ay R$541,203.

