CoStar Group Mga Sweldo

Ang sahod ng CoStar Group ay mula $60,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service sa mababang hanay hanggang $241,200 para sa isang Technical Program Manager sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng CoStar Group. Huling na-update: 10/13/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Networking Inhinyero

DevOps Inhinyero

Siyentipiko ng Data
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Disenyor ng Produkto
Median $105K

UX Disayner

Manager ng Produkto
Median $130K
Customer Service
Median $60K
Marketing
Median $82K
Business Analyst
$197K
Business Development
$134K
Data Analyst
$144K
Financial Analyst
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Marketing Operations
$61.6K
Sales
$149K
Manager ng Software Engineering
Median $230K
Technical Program Manager
$241K
Venture Capitalist
$114K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa CoStar Group, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

Mga Madalas na Tanong

Самая высокооплачиваемая позиция в CoStar Group — Технический менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $241,200. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CoStar Group составляет $132,000.

