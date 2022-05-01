Direktoryo ng mga Kumpanya
Corteva
Corteva Mga Sweldo

Ang sahod ng Corteva ay mula $17,455 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Marketing Operations in India sa mababang hanay hanggang $225,000 para sa isang Manager ng Software Engineering in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Corteva. Huling na-update: 10/13/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $129K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Siyentipiko ng Data
Median $125K
Disenyor ng Produkto
Median $93.6K

UX Disayner

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Manager ng Software Engineering
Median $225K
Chemical Engineer
$112K
Information Technologist (IT)
$219K
Marketing Operations
$17.5K
Manager ng Produkto
$198K
Program Manager
$164K
Solution Architect
$132K
Technical Program Manager
$186K
