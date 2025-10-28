Contract Services Disenyer ng Produkto Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Disenyer ng Produkto kabuuang kompensasyon in Argentina sa Contract Services ay mula ARS 39.94M hanggang ARS 54.51M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Contract Services. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

ARS 42.76M - ARS 51.69M
Argentina
Karaniwang Range
Posibleng Range
ARS 39.94MARS 42.76MARS 51.69MARS 54.51M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Block logo
+ARS 75.71M
Robinhood logo
+ARS 116.17M
Stripe logo
+ARS 26.11M
Datadog logo
+ARS 45.68M
Verily logo
+ARS 28.72M
Ano ang mga antas ng karera sa Contract Services?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyer ng Produkto sa Contract Services in Argentina ay may taunang kabuuang bayad na ARS 54,507,699. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Contract Services para sa Disenyer ng Produkto role in Argentina ay ARS 39,940,987.

