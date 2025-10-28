Continental Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Hungary sa Continental ay mula HUF 15.17M bawat year para sa Software Engineer hanggang HUF 19.75M bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Hungary package ay umabot sa HUF 16.75M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Continental. Huling na-update: 10/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
Walang nahanap na sahod
