Continental
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

Continental Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Hungary sa Continental ay mula HUF 15.17M bawat year para sa Software Engineer hanggang HUF 19.75M bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Hungary package ay umabot sa HUF 16.75M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Continental. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Software Engineer
(Entry Level)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Block logo
+HUF 20.06M
Robinhood logo
+HUF 30.79M
Stripe logo
+HUF 6.92M
Datadog logo
+HUF 12.11M
Verily logo
+HUF 7.61M
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Ano ang mga antas ng karera sa Continental?

Kasamang mga Titulo

Makina na Pag-aaral na Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Continental in Hungary ay may taunang kabuuang bayad na HUF 23,500,421. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Continental para sa Inhinyero ng Software role in Hungary ay HUF 16,750,059.

Itinampok na Trabaho

Kaugnay na mga Kumpanya

  • KPIT
  • Siemens
  • Daimler
  • Mentor Graphics
  • Henkel
Iba pang Resources