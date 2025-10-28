Direktoryo ng mga Kumpanya
Continental
Continental Inhinyero ng MEP Sahod

Ang average na Inhinyero ng MEP kabuuang kompensasyon in Germany sa Continental ay mula €48K hanggang €68.1K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Continental. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€54.5K - €64.6K
Germany
Karaniwang Range
Posibleng Range
€48K€54.5K€64.6K€68.1K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Inhinyero ng MEP mga submissions sa Continental para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

Ano ang mga antas ng karera sa Continental?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng MEP sa Continental in Germany ay may taunang kabuuang bayad na €68,120. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Continental para sa Inhinyero ng MEP role in Germany ay €47,980.

