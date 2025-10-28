Direktoryo ng mga Kumpanya
Continental
Continental Manager ng Data Science Sahod

Ang average na Manager ng Data Science kabuuang kompensasyon in India sa Continental ay mula ₹2.65M hanggang ₹3.78M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Continental. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹3.04M - ₹3.55M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹2.65M₹3.04M₹3.55M₹3.78M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Continental?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Data Science sa Continental in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹3,780,569. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Continental para sa Manager ng Data Science role in India ay ₹2,649,630.

