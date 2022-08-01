Constellation Digital Partners Mga Sweldo

Ang sahod ng Constellation Digital Partners ay mula $142,710 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $177,885 para sa isang Arkitekto ng Solusyon sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Constellation Digital Partners. Huling na-update: 11/18/2025
