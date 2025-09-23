Comcast Manager ng Software Engineering Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang Manager ng Software Engineering kompensasyon in United States sa Comcast ay mula $187K bawat year para sa L4 hanggang $346K bawat year para sa L8. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $224K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Comcast. Huling na-update: 9/23/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L4
Manager
$187K
$151K
$23.1K
$13K
L5
Senior Manager I
$215K
$162K
$32.7K
$20.7K
L6
Senior Manager II
$255K
$182K
$43.1K
$30K
L7
Director
$302K
$201K
$61.1K
$39.9K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

15%

TAON 1

15%

TAON 2

15%

TAON 3

15%

TAON 4

40%

TAON 5

Uri ng Stock
RSU + Options

Sa Comcast, ang RSU + Options ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:

  • 15% nag-vest sa 1st-TAON (15.00% taunan)

  • 15% nag-vest sa 2nd-TAON (15.00% taunan)

  • 15% nag-vest sa 3rd-TAON (15.00% taunan)

  • 15% nag-vest sa 4th-TAON (15.00% taunan)

  • 40% nag-vest sa 5th-TAON (40.00% taunan)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU + Options

Sa Comcast, ang RSU + Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Comcast in United States میں Manager ng Software Engineering کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $345,821 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Comcast میں Manager ng Software Engineering کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $227,000 ہے۔

