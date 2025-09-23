Comcast Siyentipiko ng Data Sahod

Sa Comcast, ang RSU + Options ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:

15 % nag-vest sa 1st - TAON ( 15.00 % taunan )

15 % nag-vest sa 2nd - TAON ( 15.00 % taunan )

15 % nag-vest sa 3rd - TAON ( 15.00 % taunan )

15 % nag-vest sa 4th - TAON ( 15.00 % taunan )