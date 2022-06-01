Direktoryo ng mga Kumpanya
Cogent
Cogent Mga Sweldo

Ang sahod ng Cogent ay mula $2,920 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Serbisyo sa Customer sa mababang hanay hanggang $163,080 para sa isang Arkitekto ng Solusyon sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Cogent. Huling na-update: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Serbisyo sa Customer
$2.9K
Inhinyero ng Software
$15K
Arkitekto ng Solusyon
$163K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 64
101 64
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Cogent ay Arkitekto ng Solusyon at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $163,080. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Cogent ay $14,955.

Iba pang Resources

