Code Platoon
    Tungkol sa

    Code Platoon is a non-profit coding bootcamp that helps veterans and military spouses transition into the civilian workforce by providing technical training and career placement.

    codeplatoon.org
    Website
    2014
    Taong Naitatag
    56
    Bilang ng mga Empleyado
    $1M-$10M
    Tinatayang Kita
