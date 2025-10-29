Direktoryo ng mga Kumpanya
CME
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

CME Inhinyero ng Software Sahod

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Lebanon package sa CME ay umabot sa LBP 10.3B bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CME. Huling na-update: 10/29/2025

Gitna ng Pakete
company icon
CME
Se 3
Chicago, IL
Kabuuan bawat taon
LBP 10.3B
Antas
L3
Pangunahing Sahod
LBP 8.95B
Stock (/yr)
LBP 0
Bonus
LBP 1.34B
Mga taon sa kumpanya
4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
4 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa CME?
Block logo
+LBP 5.19B
Robinhood logo
+LBP 7.97B
Stripe logo
+LBP 1.79B
Datadog logo
+LBP 3.13B
Verily logo
+LBP 1.97B
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa CME in Lebanon ay may taunang kabuuang bayad na LBP 2,686,433,070. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa CME para sa Inhinyero ng Software role in Lebanon ay LBP 2,686,433,070.

