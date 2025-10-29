Direktoryo ng mga Kumpanya
CME
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Human Resources

  • Lahat ng Human Resources na Sahod

CME Human Resources Sahod

Ang average na Human Resources kabuuang kompensasyon in Egypt sa CME ay mula EGP 290K hanggang EGP 405K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CME. Huling na-update: 10/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

EGP 314K - EGP 381K
Egypt
Karaniwang Range
Posibleng Range
EGP 290KEGP 314KEGP 381KEGP 405K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Human Resources mga submissions sa CME para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+EGP 2.84M
Robinhood logo
+EGP 4.36M
Stripe logo
+EGP 981K
Datadog logo
+EGP 1.72M
Verily logo
+EGP 1.08M
Don't get lowballed

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa CME?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Human Resources mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Human Resources sa CME in Egypt ay may taunang kabuuang bayad na EGP 404,997. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa CME para sa Human Resources role in Egypt ay EGP 289,783.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa CME

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Wheel
  • Cedar
  • Redox
  • Direct Supply
  • Aledade
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources