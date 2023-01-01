Clickhouse Mga Sweldo

Ang median salary ng Clickhouse ay $250,000 para sa isang Inhinyero ng Software . Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Clickhouse. Huling na-update: 10/8/2025
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Clickhouse, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
