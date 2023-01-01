Direktoryo ng mga Kumpanya
Clickhouse Mga Sweldo

Ang median salary ng Clickhouse ay $250,000 para sa isang Inhinyero ng Software . Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Clickhouse. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $250K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Clickhouse, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Clickhouse ay Inhinyero ng Software na may taunang kabuuang bayad na $250,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Clickhouse ay $250,000.

