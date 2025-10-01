CLEAR Inhinyero ng Software Sahod sa India

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in India package sa CLEAR ay umabot sa ₹1.84M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CLEAR. Huling na-update: 10/1/2025
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
20%
TAON 1
30%
TAON 2
50%
TAON 3
Sa CLEAR, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)
30% nag-vest sa 2nd-TAON (30.00% taunan)
50% nag-vest sa 3rd-TAON (50.00% taunan)
