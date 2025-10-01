Direktoryo ng mga Kumpanya
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
Clari Manager ng Software Engineering Sahod sa San Francisco Bay Area

Ang median na Manager ng Software Engineering kompensasyon in San Francisco Bay Area package sa Clari ay umabot sa $272K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Clari. Huling na-update: 10/1/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Clari
Senior Software Engineering Manager
Sunnyvale, CA
Kabuuan bawat taon
$272K
Antas
M2
Pangunahing Sahod
$272K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
9 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
15 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Clari?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Clari, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Manager ng Software Engineering at Clari in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $422,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clari for the Manager ng Software Engineering role in San Francisco Bay Area is $263,500.

Iba pang Resources