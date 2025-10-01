Clari Inhinyero ng Software Sahod sa San Francisco Bay Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in San Francisco Bay Area sa Clari ay mula $135K bawat year para sa L1 hanggang $364K bawat year para sa L5. Ang median na yearng kompensasyon in San Francisco Bay Area package ay umabot sa $190K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Clari. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
$224K
$211K
$12.6K
$0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Clari, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
