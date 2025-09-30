Clari Inhinyero ng Software Sahod sa India

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in India sa Clari ay mula ₹2.31M bawat year para sa L1 hanggang ₹7.55M bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹4.38M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Clari. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
₹4.73M
₹4.52M
₹167K
₹40K
L4
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Clari, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)