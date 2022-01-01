Direktoryo ng mga Kumpanya
Citrix Mga Sweldo

Ang sahod ng Citrix ay mula $25,125 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service sa mababang hanay hanggang $224,420 para sa isang Product Design Manager sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Citrix. Huling na-update: 10/17/2025

Inhinyero ng Software
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Networking Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $220K
Manager ng Software Engineering
Median $88.6K

Marketing
Median $182K
Solution Architect
Median $123K

Cloud Architect

Business Analyst
$121K
Customer Service
$25.1K
Customer Success
$63.6K
Data Analyst
$25.3K
Data Science Manager
$94.4K
Siyentipiko ng Data
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Konsultant sa Pamamahala
$189K
Marketing Operations
$111K
Disenyor ng Produkto
$180K
Product Design Manager
$224K
Program Manager
$148K
Sales Engineer
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Technical Program Manager
$79.2K
Technical Writer
$28.2K
Iskedyul ng Vesting

33.33%

TAON 1

33.33%

TAON 2

33.33%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Citrix, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.33% nag-vest sa 1st-TAON (33.33% taunan)

  • 33.33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.33% taunan)

  • 33.33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.33% taunan)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Citrix ay Product Design Manager at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $224,420. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Citrix ay $102,458.

