Direktoryo ng mga Kumpanya
Citrix
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
Nangungunang Insight
  • Mag-ambag ng natatanging impormasyon tungkol sa Citrix na maaaring makatulong sa iba (hal. tips sa interview, pagpili ng team, natatanging kultura, atbp).
    • Tungkol sa

    Citrix Systems, Inc. is an American multinational software company that provides server, application and desktop virtualization, networking, software as a service, and cloud computing technologies.

    citrix.com
    Website
    1989
    Taong Naitatag
    11,000
    Bilang ng mga Empleyado
    $1B-$10B
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

    Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

    Mag-subscribe sa verified na mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

    Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

    Itinampok na Trabaho

      Walang itinampok na trabaho para sa Citrix

    Kaugnay na mga Kumpanya

    • F5 Networks
    • Fortinet
    • Zscaler
    • A10 Networks
    • Harmonic
    • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

    Iba pang Resources