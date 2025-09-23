Direktoryo ng mga Kumpanya
Citco
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Human Resources

  • Lahat ng Human Resources na Sahod

Citco Human Resources Sahod

Ang average na Human Resources kabuuang kompensasyon in India sa Citco ay mula ₹961K hanggang ₹1.31M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Citco. Huling na-update: 9/23/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹1.03M - ₹1.24M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹961K₹1.03M₹1.24M₹1.31M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Human Resources mga submissions sa Citco para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

₹13.98M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang ₹2.62M+ (minsan ₹26.21M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Citco?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Human Resources mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Human Resources chez Citco in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹1,311,195. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Citco pour le poste Human Resources in India est de ₹960,790.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Citco

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Stripe
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Tesla
  • PayPal
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources