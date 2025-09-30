Citadel Inhinyero ng Software Sahod sa United Kingdom

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United Kingdom sa Citadel ay mula £197K bawat year para sa L1 hanggang £300K bawat year para sa L5. Ang median na yearng kompensasyon in United Kingdom package ay umabot sa £286K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Citadel. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
