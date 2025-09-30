Citadel Inhinyero ng Software Sahod sa Singapore

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Singapore sa Citadel ay umabot sa SGD 238K bawat year para sa L2. Ang median na yearng kompensasyon in Singapore package ay umabot sa SGD 224K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Citadel. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
