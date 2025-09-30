Citadel Inhinyero ng Software Sahod sa New York City Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in New York City Area sa Citadel ay mula $408K bawat year para sa L1 hanggang $643K bawat year para sa L5. Ang median na yearng kompensasyon in New York City Area package ay umabot sa $570K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Citadel. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
