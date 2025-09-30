Citadel Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Chicago Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Chicago Area sa Citadel ay mula $290K bawat year para sa L1 hanggang $553K bawat year para sa L5. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Chicago Area package ay umabot sa $400K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Citadel. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
