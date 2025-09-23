Direktoryo ng mga Kumpanya
Citadel
Citadel Disenyor ng Produkto Sahod

Ang median na Disenyor ng Produkto kompensasyon in United States package sa Citadel ay umabot sa $212K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Citadel. Huling na-update: 9/23/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Citadel
Product Designer
hidden
Kabuuan bawat taon
$212K
Antas
hidden
Pangunahing Sahod
$212K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
0-1 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
2-4 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Citadel?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Disenyor ng Produkto at Citadel in United States sits at a yearly total compensation of $267,218. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Disenyor ng Produkto role in United States is $205,100.

