Citadel Information Technologist (IT) Sahod sa New York City Area

Ang median na Information Technologist (IT) kompensasyon in New York City Area package sa Citadel ay umabot sa $395K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Citadel. Huling na-update: 9/30/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Citadel
Information Technologist (IT)
New York, NY
Kabuuan bawat taon
$395K
Antas
hidden
Pangunahing Sahod
$245K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$150K
Mga taon sa kumpanya
5-10 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
11+ Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Citadel?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa jobFamilies.Information Technologist (IT) sa Citadel in New York City Area ay may taunang kabuuang bayad na $425,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Citadel para sa jobFamilies.Information Technologist (IT) role in New York City Area ay $390,000.

Iba pang Resources