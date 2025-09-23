Direktoryo ng mga Kumpanya
Citadel
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Data Analyst

  • Lahat ng Data Analyst na Sahod

Citadel Data Analyst Sahod

Ang median na Data Analyst kompensasyon in United States package sa Citadel ay umabot sa $370K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Citadel. Huling na-update: 9/23/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Citadel
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Kabuuan bawat taon
$370K
Antas
Analyst
Pangunahing Sahod
$240K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$130K
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Citadel?

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Data Analyst mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Data Analyst di Citadel in United States mencapai total kompensasi tahunan $515,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Citadel untuk posisi Data Analyst in United States adalah $305,000.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Citadel

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources