Citadel Business Analyst Sahod

Ang Business Analyst kompensasyon in United States sa Citadel ay mula $155K bawat year para sa L2 hanggang $350K bawat year para sa L4. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $325K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Citadel. Huling na-update: 9/23/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$155K
$155K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$350K
$200K
$0
$150K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
