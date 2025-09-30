Direktoryo ng mga Kumpanya
Cirrus Logic
  • Sahod
  • Hardware Engineer

  • Lahat ng Hardware Engineer na Sahod

  • United Kingdom

Cirrus Logic Hardware Engineer Sahod sa United Kingdom

Ang median na Hardware Engineer kompensasyon in United Kingdom package sa Cirrus Logic ay umabot sa £73.8K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Cirrus Logic. Huling na-update: 9/30/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Kabuuan bawat taon
£73.8K
Antas
Senior Engineer
Pangunahing Sahod
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
Bonus
£5.1K
Mga taon sa kumpanya
4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Cirrus Logic?

£121K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang £22.7K+ (minsan £227K+) na pagtaas.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Hardware Engineer mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email.

Kasamang mga Titulo

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Mga Madalas na Tanong

