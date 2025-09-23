CircleCI Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Canada sa CircleCI ay mula CA$167K bawat year para sa E2 hanggang CA$184K bawat year para sa E4. Ang median na yearng kompensasyon in Canada package ay umabot sa CA$187K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CircleCI. Huling na-update: 9/23/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa CircleCI, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)