Cimpress Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Boston Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Boston Area sa Cimpress ay mula $119K bawat year para sa PR1 hanggang $216K bawat year para sa PR4. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Boston Area package ay umabot sa $142K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Cimpress. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
PR1
$119K
$112K
$6.6K
$250
PR2
$139K
$133K
$5.5K
$423
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$216K
$194K
$21.7K
$0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Cimpress, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)