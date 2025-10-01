Cimpress Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Bengaluru

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Bengaluru sa Cimpress ay mula ₹1.31M bawat year para sa PR1 hanggang ₹4.11M bawat year para sa PR3. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Bengaluru package ay umabot sa ₹2.07M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Cimpress. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
PR1
₹1.31M
₹1.31M
₹0
₹0
PR2
₹2.4M
₹2.4M
₹0
₹0
PR3
₹4.11M
₹3.83M
₹204K
₹83.5K
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Cimpress, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)