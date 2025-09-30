Ciklum Inhinyero ng Software Sahod sa Poland

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Poland sa Ciklum ay umabot sa PLN 313K bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Poland package ay umabot sa PLN 291K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ciklum. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 313K
PLN 313K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
