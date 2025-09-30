Direktoryo ng mga Kumpanya
Cigniti Technologies Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Hyderabad Area

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Hyderabad Area package sa Cigniti Technologies ay umabot sa ₹1.55M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Cigniti Technologies. Huling na-update: 9/30/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
Kabuuan bawat taon
₹1.55M
Antas
L3
Pangunahing Sahod
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Cigniti Technologies?

₹13.95M

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Sahod sa Internship

Mag-ambag

Kasamang mga Titulo

Maghandog ng Bagong Titulo

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

