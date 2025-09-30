Ciena Inhinyero ng Software Sahod sa Pune Metropolitan Region

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Pune Metropolitan Region sa Ciena ay mula ₹3.24M bawat year para sa P2 hanggang ₹3.84M bawat year para sa P3. Ang median na yearng kompensasyon in Pune Metropolitan Region package ay umabot sa ₹3.42M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ciena. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.13M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Ciena, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
