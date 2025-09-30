Direktoryo ng mga Kumpanya
Ciena
Ciena Inhinyero ng Software Sahod sa India

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in India sa Ciena ay mula ₹1.29M bawat year para sa P1 hanggang ₹5.45M bawat year para sa P4. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹2.12M.

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
(Entry Level)
₹1.29M
₹1.24M
₹0
₹40.4K
P2
₹2.35M
₹2.25M
₹41.8K
₹57K
P3
₹3.26M
₹2.92M
₹143K
₹201K
P4
₹5.45M
₹4.87M
₹104K
₹469K
₹13.95M

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Ciena, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Kasamang mga Titulo

Backend Software Inhinyero

Networking Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Embedded Systems Software Engineer

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Inhinyero ng Software at Ciena in India sits at a yearly total compensation of ₹5,446,156. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Inhinyero ng Software role in India is ₹1,997,043.

Iba pang Resources