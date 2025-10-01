Direktoryo ng mga Kumpanya
CIBC
  • Sahod
  • Siyentipiko ng Data

  • Lahat ng Siyentipiko ng Data na Sahod

  • Greater Toronto Area

CIBC Siyentipiko ng Data Sahod sa Greater Toronto Area

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in Greater Toronto Area sa CIBC ay mula CA$99.7K bawat year para sa Data Scientist I hanggang CA$122K bawat year para sa Senior Data Scientist. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Toronto Area package ay umabot sa CA$112K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CIBC. Huling na-update: 10/1/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Ikumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Magdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Ano ang mga antas ng karera sa CIBC?

Kasamang mga Titulo

Maghandog ng Bagong Titulo

Kwantiteyting Risertser

Mga Madalas na Tanong

