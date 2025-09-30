Direktoryo ng mga Kumpanya
Cian
Cian Siyentipiko ng Data Sahod sa Moscow Metro Area

Ang median na Siyentipiko ng Data kompensasyon in Moscow Metro Area package sa Cian ay umabot sa RUB 4.63M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Cian. Huling na-update: 9/30/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Kabuuan bawat taon
RUB 4.63M
Antas
Senior MLE
Pangunahing Sahod
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
4 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Cian?

RUB 13.29M

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Siyentipiko ng Data at Cian in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 5,896,378. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cian for the Siyentipiko ng Data role in Moscow Metro Area is RUB 4,627,225.

Iba pang Resources