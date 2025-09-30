Chubb Actuary Sahod sa Philadelphia Area

Ang Actuary kompensasyon in Philadelphia Area sa Chubb ay umabot sa $79.3K bawat year para sa Actuarial Trainee. Ang median na yearng kompensasyon in Philadelphia Area package ay umabot sa $142K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Chubb. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
