Direktoryo ng mga Kumpanya
Chubb
Chubb Mga Sweldo

Ang sahod ng Chubb ay mula $9,567 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Venture Capitalist in India sa mababang hanay hanggang $265,000 para sa isang Manager ng Software Engineering in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Chubb. Huling na-update: 10/12/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $105K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Actuary
Median $142K
Manager ng Software Engineering
Median $265K

Business Operations
$115K
Business Analyst
$51.4K
Customer Service
$55.3K
Customer Service Operations
$39.5K
Data Analyst
$120K
Data Science Manager
$201K
Siyentipiko ng Data
$106K
Financial Analyst
$64.7K
Information Technologist (IT)
$87.7K
Mechanical Engineer
$65.3K
Physician
$101K
Disenyor ng Produkto
$28.5K
Manager ng Produkto
Median $165K
Program Manager
$217K
Project Manager
$46.5K
Sales
$20.1K
Cybersecurity Analyst
$136K
Solution Architect
$221K
Technical Program Manager
$149K
Venture Capitalist
$9.6K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Chubb ay Manager ng Software Engineering na may taunang kabuuang bayad na $265,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Chubb ay $105,000.

