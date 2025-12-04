Direktoryo ng mga Kumpanya
China Telecom
China Telecom Analista ng Negosyo Sahod

Ang average na Analista ng Negosyo kabuuang kompensasyon in Hong Kong (SAR) sa China Telecom ay mula HK$548K hanggang HK$795K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng China Telecom. Huling na-update: 12/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$79.5K - $92.3K
Hong Kong (SAR)
Karaniwang Range
Posibleng Range
$70.1K$79.5K$92.3K$102K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa China Telecom?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Negosyo sa China Telecom in Hong Kong (SAR) ay may taunang kabuuang bayad na HK$794,803. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa China Telecom para sa Analista ng Negosyo role in Hong Kong (SAR) ay HK$547,679.

Iba pang Resources

