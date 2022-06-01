Direktoryo ng mga Kumpanya
Children's National Hospital
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Children's National Hospital Mga Sweldo

Ang sahod ng Children's National Hospital ay mula $63,680 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyer ng Graphics sa mababang hanay hanggang $81,600 para sa isang Manager ng Operasyon ng Negosyo sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Children's National Hospital. Huling na-update: 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Manager ng Operasyon ng Negosyo
$81.6K
Disenyer ng Graphics
$63.7K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Children's National Hospital ay Manager ng Operasyon ng Negosyo at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $81,600. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Children's National Hospital ay $72,640.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Children's National Hospital

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Uber
  • Stripe
  • Snap
  • Apple
  • Amazon
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources