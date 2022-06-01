Children's National Hospital Mga Sweldo

Ang sahod ng Children's National Hospital ay mula $63,680 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyer ng Graphics sa mababang hanay hanggang $81,600 para sa isang Manager ng Operasyon ng Negosyo sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Children's National Hospital. Huling na-update: 11/18/2025
